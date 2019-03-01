СКР проверяет информацию об избиении человека группой подростков в Екатеринбурге

12:27 | 4.03.2019

фото: newsnn.ru

Следственные органы и полиция проверяют информацию, размещенную в соцсетях, об избиении человека группой из шести подростков. Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в субботу, 2 марта, днем в переулке Красном в Екатеринбурге.



Анонимный пост от лица отца пострадавшего появился вчера в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте». В нем говорится, что женщина и ее взрослый сын шли по улице, когда несколько подростков без видимой причины напали на них.



«Вчера около 14-15 часов на моего сына с женой на пер. Красном 8 было совершено нападение из 6 подростков лет 15 -16. Все были с портфелями и с водкой. Начали приставать, что-то не понравилось, повалили и начали пинать. Чётко по голове, проходящие люди даже на крики жены проходили мимо. Он в тяжелом состоянии в больнице. Но пусть эти дети знают: заявление на них написано, и он запомнил на лицо каждого. Родители, следите за своими детьми!», - написано в посте.