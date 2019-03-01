Таможенники пресекли ввоз контрафактных детских игрушек в Екатеринбург

11:55 | 4.03.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Курганской области на границе с Казахстаном тюменские таможенники задержали контрафактные игрушки, которые следовали в Екатеринбург.



Таможенники совместно с сотрудниками пограничной службы ФСБ России проверили автомобиль, в котором было 16 тонн товаров для детей: игрушки и одежда, маркированная товарными знаками «TOMMY HILFIGER», «DISNEY» и др.



Конструкторы, машинки, роботы, куклы и мягкие игрушки должны были поступить в детские магазины Екатеринбурга уже в ближайшее время.



В адрес представителей правообладателей товарных знаков таможенники направили запросы о подтверждении оригинальности или контрафактности, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Поступившие в таможню ответы от правообладателей подтвердили незаконность использования товарных знаков. Компании оценили ущерб в 2 миллиона рублей.