Два автомобиля «лоб в лоб» столкнулись на трассе Екатеринбург - Реж. Есть пострадавшие

22:41 | 3.03.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Сегодня, 3 марта, на трассе Екатеринбург - Реж водитель на автомобиле марки Opel Meriva выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra. В результате аварии пострадали три человека, в числе которых один ребёнок.



У машин из-за столкновения сильно повреждены передние части. Среди пострадавших пассажир Opel Meriva, а также водитель и 14-летний ребенок-пассажир Opel Astra.



Причины аварии в настоящее время устанавливаются. По предварительным данным, водитель Meriva из-за погодных условий не справился с управлением, что и повлекло за собой выезд на встречную полосу.



