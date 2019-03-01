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21:47 | 3.03.2019

В Камышлове конфликт в кафе известного бизнесмена закончился поножовщиной

Начало календарной весны в Камышлове отметили поножовщиной. В ночь с 1 на 2 марта в местном кафе «Камыш» произошел конфликт, после которого двое человек были госпитализированы в больницу с ножевыми ранениями, а третий, несмотря на попытки скрыться, был задержан на подъезде к деревне Кокшарова Камышловского района сотрудниками полиции.

По словам свидетелей, изначально конфликт начался между мужчиной и женщиной. Пьяный гражданин начал хватать отдыхавшую в заведении женщину за волосы, после чего вывел её на улицу, где на крыльце нанес ей несколько ножевых ранений. За пострадавшую вступился один из очевидцев, но нападавший также нанес ему удар ножом, после чего скрылся.

По данным издания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Охрана увеселительного заведения, судя по всему, не стала вмешиваться в кровавую ссору.

Информация о поножовщине спустя несколько часов появилась в паблике «Подслушано в Камышлове» в социальной сети «ВКонтакте», но на следующий день была удалена, а вместо нее появилась реклама кафе «Камыш».

Как ранее сообщили наши коллеги из газеты «Московский комсомолец-Урал» (читать здесь), кафе «Камыш» принадлежит семье предпринимателя Сергея Трубина. Второй и третий этажи этого объекта надстроены из дерева. В городе говорят, что реконструкция проводилась без разрешительных документов. В одном здании здесь располагаются дискотека, кафе, баня и автомойка.

«Пропитаны ли деревянные конструкции этого здания противопожарным составом? Есть серьезные сомнения в этом. К сожалению, прокуратура эти сомнения развеять не спешит», – пишет «МК-Урал».

Теперь же, исходя из последних событий, руководству кафе стоит подумать не только о противопожарных нормах, но и о смене ЧОП, охраняющего заведение.

© «Вечерние Ведомости»

 


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