В Арамиле пожарные локализовали открытое горение в частной бане

17:38 | 3.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 3 марта, в Свердловской области в Арамиле на улице Ломоносова днём загорелась частная баня. Пожар распространился на площади 30 квадратных метров, повредил кровлю, перекрытия и внутренние перегородки здания.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава.



Информация о том, находился ли кто-нибудь в бане в момент возгорания, не поступала. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.