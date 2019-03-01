Сотрясение и черепно-мозговая травма: в Екатеринбурге ночью сбили мужчину

17:20 | 3.03.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня, 3 марта, в Екатеринбурге в два часа ночи водитель на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину и скрылся с места проишествия. Инцидент произошёл на улице Июльская на участке дороги рядом с домом №38.



В результате ДТП пешехода госпитализировали в городскую больницу №36 с сотрясением, черепно-мозговой травмой и закрытым переломом бедренной кости.



Водителя в настоящее время для выяснения обстоятельств ДТП разыскиваете полиция. Процессуальное решение примут после того, как неизвестный будет найден.