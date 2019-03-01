Несколько миллиардов потратят на ремонт дорог в Свердловской области

16:15 | 3.03.2019

Фото: Е1.RU

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области потратят три миллиарда рублей на ремонт 140 километров дороги. Также планируют оборудовать десятки пешеходных переходов.



В Екатеринбурге отремонтируют 29,5 километра дороги, на что уйдёт около миллиарда рублей. Также дороги восстановят в Нижнем Тагиле и агломерации - на эти работы планируется потратить 576 миллиона.



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отмечает, что из федерального бюджета на работы выделят два миллиарда рублей. Оставшийся один миллиард рублей выделят из регионального бюджета.