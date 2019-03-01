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16:15 | 3.03.2019
Фото: Е1.RU
Несколько миллиардов потратят на ремонт дорог в Свердловской области
В Екатеринбурге отремонтируют 29,5 километра дороги, на что уйдёт около миллиарда рублей. Также дороги восстановят в Нижнем Тагиле и агломерации - на эти работы планируется потратить 576 миллиона.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области отмечает, что из федерального бюджета на работы выделят два миллиарда рублей. Оставшийся один миллиард рублей выделят из регионального бюджета.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
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