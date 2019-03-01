Коляска сломалась, ребёнок упал на асфальт: в Екатеринбурге на маму с малышом с крыши упал лёд

Глыба была достаточно приличных размеров.

Судя по всему лёд упал с крыши этого балкона.

Вчера в Екатеринбурге на маму с четырехмесячным ребёнком с крыши дома по адресу Донбасская, 22 упала глыба льда. В результате инцидента сломалась ручка у коляски, а малыш упал на асфальт.Мама получила ушибы мягких тканей и ссадины - лёд упал ей на руку и голову. Вместе с ребёнком её доставили в детскую городскую клиническую больницу №9. Малышу сделали рентген.Врачи передали все данные сотрудникам полиции. В настоящее время женщина проходит судебно-медицинское обследование. По итогам экспертизы будет принято процессуальное решение.