Вторая коммунальная авария за воскресенье: в центре Екатеринбурга без отопления и горячей воды остались 58 домов

13:55 | 3.03.2019

Фото: ЕТК

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, в ходе обхода и контроля тепловых сетей специалистами ЕТК выявлена трещина на подающем трубопроводе на улице Шевченко. Причина повреждения связана с резким перепадом уличной температуры, из-за чего произошла подвижка грунта, а уже результатом этого стало повреждение трубы. Стоит отметить, что ещё одной причиной стала ветхость самого трубопровода.



В результате аварии снижена температура теплоносителя в 58 домах. Специалисты ЕТК обеспечили техническую возможность подачи тепла и горячей воды с обратного трубопровода.



«Работы ведутся без отключения потребителей. На период ремонта отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами: температура воды составит около плюс 50-ти градусов. На месте аварии работают 15 специалистов, задействованы шесть единиц специализированной техники. Восстановление герметизации трубопровода и параметров теплоснабжения планируется завершить до 21.00 часа. Специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше», – говорится в сообщении пресс-службы ЕТК.