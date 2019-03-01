Самбисты из Екатеринбурга взяли серебро и бронзу на чемпионате России

Вчера, 2 марта, в Казани на чемпионате России по самбо два самбиста из Екатеринбурга заняли второе и третье местно в одной весовой категории: Евгений Ерёмин взял серебро, Иван Панюхин - бронзу.В финале Евгения обошёл двухкратный чемпион мира Игорь Беглеров, который практически на десять лет старше уральца.Отметим, сейчас Евгений Ерёмин начнёт готовиться к чемпионаты Европы, который состоится в мае в Испании.