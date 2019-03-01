В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии 34 дома на Уралмаше остались без тепла

Коммунальная авария произошла сегодня утром в Екатеринбурге на Уралмаше. Теплоснабжающий трубопровод прорвало на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Победы.По словам очевидцев и жителей, находящихся рядом домов, в результате прорыва трубы забил настоящий гейзер горячей воды. Вода в итоге вылилась на проезжую часть, в сторону Победы — Ильича образовался поток во всю ширину дороги. Со стороны Ильича встали трамваи, пассажиров направляли в обратную сторону. Видимость на дороге в районе аварии составляла не более метра, из-за чего большинство водителей разворачивались и двигались в объезд. В домах, находящихся в районе аварии начали остывать батарей.Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, разгерметизация подающего трубопровода в районе перекрестка ул. Космонавтов и Победы произошла около 7 часов утра. Повреждённый трубопровод был оперативно отключен, место выхода воды на поверхность огорожено.Работы по ликвидации аварии ведутся без отключения потребителей. Специалисты ЕТК обеспечили техническую возможность подачи теплоресурса с обратного трубопровода. Однако на время ремонта тепло и горячая вода будут подаваться потребителям со сниженными параметрами. Температура воды составит около +50 градусов.«Восстановление трубопровода и приведение параметров теплоснабжения к норме планируется завершить до 23:00. Специалисты приложат все усилия, чтобы закончить раньше. Жителям домов, где нет теплоснабжения и воды, необходимо обратится в свою управляющую компанию или ТСЖ», - говорится в сообщении ЕТК.На данный момент на месте аварии работают четыре единицы специализированной техники и 12 специалистов ЕТК.