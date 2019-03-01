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10:23 | 3.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Спасли женщину и эвакуировали ещё несколько человек: в Екатеринбурге загорелась квартира

Накануне в Екатеринбурге на улице Индустрии в жилом доме загорелась квартира на седьмом этаже. На момент возгорания в помещении находилась женщина. Спасатели вывели её и эвакуировали 10 человек из соседних квартир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В квартире горело домашнее имущество, однако спасатели оперативно всё потушили.

Причины пожара устанавливаются. О состоянии здоровья хозяйки квартиры не сообщается.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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