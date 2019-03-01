Спасли женщину и эвакуировали ещё несколько человек: в Екатеринбурге загорелась квартира

10:23 | 3.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне в Екатеринбурге на улице Индустрии в жилом доме загорелась квартира на седьмом этаже. На момент возгорания в помещении находилась женщина. Спасатели вывели её и эвакуировали 10 человек из соседних квартир.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте ЧП работали 15 человек личного состава и четыре единицы техники. В квартире горело домашнее имущество, однако спасатели оперативно всё потушили.



Причины пожара устанавливаются. О состоянии здоровья хозяйки квартиры не сообщается.