Гонки на выживание устроили накануне в Свердловской области

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Вчера, 2 марта, в Свердловской области в Богдановиче сотни водителей приняли участие в гонках на выживание. Главные задачи - обогнать соперников и перевернуть их автомобили.Участники перед заездом надевали шлемы и проверяли свои машины: в каждом устанавливали дуги безопасности. Из-за опасных манёвров и столкновений некоторые водители переставали справляться с управлением, сходили с трасс и переворачивались.Экстремалы соревновались в трёх боевых заездах. Каждого водителя перед гонкой проверяли врачи. Для обеспечения безопасности на трассе работали сотрудники МЧС.