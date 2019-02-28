Детдомовцам из Карпинска удалось попасть на матч «Урал» – «Зенит» в Екатеринбурге

20:44 | 2.03.2019

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня в Екатеринбург на матч «Урал» – «Зенит» приехали воспитанники детдома в Карпинске. Поводом к поездке стала чистая случайность – на Кремлёвской ёлке новогодний шарик с желанием внутри, которое загадал один из парней, снял полпред УрФО Николай Цуканов.



Мальчик загадал познакомиться с игроком «Зенита» Артёмом Дзюбой. Парень съездил в Санкт-Петербург и поучаствовал в футбольной тренировке со своим кумиром, сообщают сегодня в департаменте информполитики региона.



Друзья мальчика тоже болели за «Зенит» и попросили губернатора Евгения Куйвашева помочь им попасть на матч любимой команды. Оказалось, что парни четыре раза в неделю тренируются в футбольной секции и участвуют в районных соревнованиях. Накануне матча они получили приглашение в Екатеринбург.

