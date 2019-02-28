ФК «Урал» проиграл «Зениту» на домашнем поле со счётом 0:1

18:53 | 2.03.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Сегодня, 2 марта, футбольный клуб «Урал» на «Екатеринбург-Арене» потерпел поражение в матче с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:1.



Единственный гол в матче забил нападающий Сердар Азмун. Голевую передачу отдал Магомед Оздоев.



Отметим, «Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в запасе 37 очков. «Урал» в настоящее время располагается на девятой строчке с 22 очками.



Напомним, следующий матч в рамках премьер-лиги екатеринбургские футболисты проведут на выезде 11 марта с командой «Ахмат».