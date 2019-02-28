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18:53 | 2.03.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

ФК «Урал» проиграл «Зениту» на домашнем поле со счётом 0:1

Сегодня, 2 марта, футбольный клуб «Урал» на «Екатеринбург-Арене» потерпел поражение в матче с «Зенитом». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче забил нападающий Сердар Азмун. Голевую передачу отдал Магомед Оздоев.

Отметим, «Зенит» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице чемпионата, имея в запасе 37 очков. «Урал» в настоящее время располагается на девятой строчке с 22 очками.

Напомним, следующий матч в рамках премьер-лиги екатеринбургские футболисты проведут на выезде 11 марта с командой «Ахмат».

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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