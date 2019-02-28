Дорожные службы предупреждают свердловчан о завтрашнем снегопаде

18:29 | 2.03.2019

Фото: mariafm.ru

Дорожные службы Свердловской области предупреждают автомобилистов и пешеходов о сильном снегопаде и метели в воскресенье, 3 марта. Для борьбы с осадками несколько регионов УРФО выведут на трассы 300 единиц снегоуборочной техники.



Водителей попросили не затруднять работу снегоуборочной техники и не мешать.



«Просим водителей учитывать данную информацию при планировании маршрута. Будьте особенно внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию и выбирайте скоростной режим, соответствующий погодным условиям. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон», - говорится в сообщении дорожных служб.