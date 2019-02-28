В Каменке-Уральском 12-летняя девочка выпала из окна 5 этажа и осталась жива

18:11 | 2.03.2019

Фото: riafan.ru

В Каменске-Уральском из окна квартиры на пятом этаже выпала 12-летняя девочка и чудом осталась жива. На вопрос очевидицы она ответила: «Просто хотела погулять». О происшествии жители Каменска-Уральского сообщили накануне в группе во ВКонтакте «Говорит Каменск-Уральский».



«Сказала, что хотела погулять, а бабушка ушла и закрыла её дома. Я сидела с ней до приезда скорой. Девочка жива и в сознании, но говорила, что очень болит поясница», — рассказали очевидцы.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области подтверждают факт происшествия.



«Тревожное сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №24 Каменска-Уральского в 15.35 от граждан, ставших невольными очевидцами этой шокирующей картины. Незамедлительно на адрес была направлена следственно-оперативная группа», — рассказал руководитель пресс-службы Валерий Горелых.



Выяснилось, что выпавшая из окна девочка живет с бабушкой, которая является её официальным опекуном — мать подростка лишена родительских прав.



«Оперуполномоченные установили, что пожилая женщина днем ушла в поликлинику, а внучку закрыла ключом снаружи. У несовершеннолетней, по предварительным данным, отсутствует чувство страха — к примеру, ей ничего не стоит в морозную ночь выйти на улицу в тапочках и отправиться гулять. Потом ее ищет городская полиция и возвращает домой — и так было не один раз», — сообщил Горелых.



После случившегося девочку отвезли в больницу. По предварительному диагнозу у неё перелом поясничного отдела позвоночника. По результатам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение.