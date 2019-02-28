Александр Высокинский попросил федеральных депутатов помочь Екатеринбургу со строительством школ и дорог

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский просит федеральных депутатов помочь уральской столице войти в программу госфинансирования, чтобы с новым жильём в городе появились новые школы, дороги и дополнительный общественный транспорт.«Миллион квадратных метров жилья стоит для города 10 миллиардов рублей в школах и дорогах. Перед Екатеринбургом поставлена задача сдавать два миллиона квадратных метров жилья в год. Значит, нам нужно по 20 миллиардов рублей ежегодно», – говорит глава Екатеринбурга.Кроме того, мэр предложил провести капитальный ремонт в Городке Чекистов и Доме пионеров на Вознесенской горке. Но для этого их нужно передать на баланс города.«Есть у нас Дворец пионеров возле ТЮЗа. Город ежегодно платит за его аренду 40 млн рублей. Мы просили: передайте нам на баланс, чтобы мы могли его отремонтировать. Но нет, мы и аренду платим, и отремонтировать не можем», – подчеркнул мэр.Отметим, что разговор главы города и депутатов состоялся на встрече федеральных парламентариев от Свердловской области и Гордумы.Фото: varandej.livejournal.com