Прямо сейчас в Екатеринбурге активисты начинают флешмоб в защиту сквера у Драмтеатра

15:56 | 2.03.2019

Фото: It's my city

Прямо сейчас, в 16 часов, в Екатеринбурге активисты проводят флешмоб «Городская перекличка» в защиту сквера на Драме.

«Нас — горожан — об идее этой стройки никто не спросил, хотя обещали это и мэр, и губернатор. Давайте сделаем так, чтобы нас услышали», — написали активисты в посте с анонсом в своём сообществе в "ВКонтакте".



Сегодня защитники сквера обнимут сам сквер и растущие там деревья. Конечно, активисты не отрицают, что этим мало что изменят в области решений главы уральской столицы и РПЦ, но стараются до последнего использовать шансы достучаться хотя бы до населения. К тому же, рядом – и областное Правительство, и здание Законодательного собрания.



«Практически нет шансов: Высокинский подписал, и комиссия рекомендовала отказать. Мы знаем ситуацию в думе», – констатируют активисты.



Напомним, что такую же акцию городские активисты провели, когда бизнесмен Козицин и РПЦ собрались строить собор Святой Екатерины в акватории городского пруда. Тогда – в 2017 году – защитников собралось так много, что им удалось обнять пруд Екатеринбурга по всему периметру.