Активисты подают в суд на мэрию Екатеринбурга за нарушение законодательства при строительстве храма в сквере у Драмтеатра

15:40 | 2.03.2019

Фото: It's my city

Екатеринбургские активисты, защищающие сквер у Театра драмы, подают коллективный иск в суд на городскую администрацию. Они хотят, чтобы судебная инстанция признала Правила застройки и землепользования уральской столицы, в которые недавно были внесены коррективы о передаче земли под сквером в религиозное пользование, недействительными. Ссылаясь на действующее законодательство, защитники сквера на Драме уверяют: строительство зданий в рекреационной зоне города запрещено.



«Дело в том, что Генеральным планом города, который действует до 2025 года, зона сквера отнесена к функциональной зоне „Территории рекреационных зон“, назначение — озелененные территории интенсивного общественного использования, в том числе лесные парки», — написала в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в «Фейсбуке» активистка Анна Балтина.



Она также добавила, что в судебной практике и в федеральном законодательстве установлен принцип первичности Генерального плана города по отношению к Правилам застройки.



«Об этом мы писали в первой жалобе в прокуратуру. К сожалению, на законодательство РФ прокуратура города решила закрыть глаза и не дала оценки данному несоответствию», — заметила Балтина.



Напомним, в этом месяце мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документы о переводе земли под сквером на Драме в религиозное пользование, чтобы к 300-летию уральской столицы выстроить на этом месте собор Святой Екатерины.