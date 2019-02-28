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15:40 | 2.03.2019
Фото: It's my city
Активисты подают в суд на мэрию Екатеринбурга за нарушение законодательства при строительстве храма в сквере у Драмтеатра
«Дело в том, что Генеральным планом города, который действует до 2025 года, зона сквера отнесена к функциональной зоне „Территории рекреационных зон“, назначение — озелененные территории интенсивного общественного использования, в том числе лесные парки», — написала в группе «Парки и скверы Екатеринбурга» в «Фейсбуке» активистка Анна Балтина.
Она также добавила, что в судебной практике и в федеральном законодательстве установлен принцип первичности Генерального плана города по отношению к Правилам застройки.
«Об этом мы писали в первой жалобе в прокуратуру. К сожалению, на законодательство РФ прокуратура города решила закрыть глаза и не дала оценки данному несоответствию», — заметила Балтина.
Напомним, в этом месяце мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документы о переводе земли под сквером на Драме в религиозное пользование, чтобы к 300-летию уральской столицы выстроить на этом месте собор Святой Екатерины.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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