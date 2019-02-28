В Екатеринбурге ФСБ устроила облаву на мигрантов: 80 человек пойманы только этой ночью

В ночь с 1 на 2 марта силовики из ФСБ, МВД и Росгвардия устроили облаву на мигрантов из ближнего зарубежья. Спецоперацию провели в кафе и ресторанах Екатеринбурга, где чаще всего можно встретить иностранцев и членов этнических преступных групп. Об этом со ссылкой на источника в правоохранительных органах пишут наши коллеги из Е1.Рейды прошли, в частности, в кафе «Хазар» на Сухоложской (микрорайон Вторчермет), чайхане в переулке Деповском (Старая Сортировка), кафе «Блиц» и букмекерской конторе на Восточной.«Задержаны не менее 80 иностранцев. По меньшей мере, треть из них будет выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства. Проверка остальных продолжается», — рассказал собеседник.По его словам, проведённые мероприятия — часть широкомасштабной операции ФСБ и МВД России против распространения этнической преступности в регионе. Формальным поводом для облавы стал проводимый этим летом в Екатеринбурге глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Ожидается, что мероприятие посетят около десяти глав зарубежных государств, а также Владимир Путин. На стройке «Екатеринбург-Экспо», где пройдет саммит, в середине февраля уже прошла спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов.