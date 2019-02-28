Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

12:36 | 2.03.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге ФСБ устроила облаву на мигрантов: 80 человек пойманы только этой ночью

В ночь с 1 на 2 марта силовики из ФСБ, МВД и Росгвардия устроили облаву на мигрантов из ближнего зарубежья. Спецоперацию провели в кафе и ресторанах Екатеринбурга, где чаще всего можно встретить иностранцев и членов этнических преступных групп. Об этом со ссылкой на источника в правоохранительных органах пишут наши коллеги из Е1.

Рейды прошли, в частности, в кафе «Хазар» на Сухоложской (микрорайон Вторчермет), чайхане в переулке Деповском (Старая Сортировка), кафе «Блиц» и букмекерской конторе на Восточной.

В Екатеринбурге ФСБ устроила облаву на мигрантов: 80 человек пойманы только этой ночью


«Задержаны не менее 80 иностранцев. По меньшей мере, треть из них будет выдворена из страны за нарушение миграционного законодательства. Проверка остальных продолжается», — рассказал собеседник.

По его словам, проведённые мероприятия — часть широкомасштабной операции ФСБ и МВД России против распространения этнической преступности в регионе. Формальным поводом для облавы стал проводимый этим летом в Екатеринбурге глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. Ожидается, что мероприятие посетят около десяти глав зарубежных государств, а также Владимир Путин. На стройке «Екатеринбург-Экспо», где пройдет саммит, в середине февраля уже прошла спецоперация по выявлению нелегальных мигрантов.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:26 | 2.03.2019
Александр Высокинский попросил федеральных депутатов помочь Екатеринбургу со строительством школ и дорог

15:56 | 2.03.2019
Прямо сейчас в Екатеринбурге активисты начинают флешмоб в защиту сквера у Драмтеатра

15:40 | 2.03.2019
Активисты подают в суд на мэрию Екатеринбурга за нарушение законодательства при строительстве храма в сквере у Драмтеатра

12:36 | 2.03.2019
В Екатеринбурге ФСБ устроила облаву на мигрантов: 80 человек пойманы только этой ночью

11:51 | 2.03.2019
В Екатеринбурге целых 23 года не могут снять с госохраны барак, который по ошибке признали памятником архитектуры

11:11 | 2.03.2019
Роспотребнадзор поручит Евгению Куйвашеву привить от кори тех екатеринбуржцев, кто отказался от вакцины в первый раз

10:44 | 2.03.2019
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину, который шёл прямо по путям

00:11 | 2.03.2019
Крышу дома в Екатеринбурге, с которого упала сосулька на школьника, почистили за 4 часа до инцидента

01.03.2019

23:23 | 1.03.2019
«Ты теперь для меня на третьем месте»: 80-летняя пенсионерка влюбилась в подопечного Басты и Тимати и три дня подряд ходила на его концерты

22:44 | 1.03.2019
В Екатеринбурге жителей Цыганского посёлка обязывают заплатить за вывоз мусора 12 тысяч рублей

21:55 | 1.03.2019
В Екатеринбурге открылась тренировочная квартира для приёмных родителей

21:27 | 1.03.2019
В Свердловской области из-за халатности врачей умер 20-летний солдат

20:40 | 1.03.2019
В Екатеринбурге сосулька упала на голову школьника

19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки

19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры

19:30 | 1.03.2019
Минпром РФ направил в музыкальные школы Пермского края 18 новых пианино

17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией

17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов

17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале

17:27 | 1.03.2019
Прикамская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России по конькобежному спорту

17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов

17:01 | 1.03.2019
Свердловский облсуд принял решение по аресту сотрудника УМВД Екатеринбурга

16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ

16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд

16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве

16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения

15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори

15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»

15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила

15:01 | 1.03.2019
Благодаря поддержке Фонда президентских грантов в Прикамье реализуют детские идеи

14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду

14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров

14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка

14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай

14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт

14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 