В Екатеринбурге поезд насмерть сбил мужчину, который шёл прямо по путям

10:44 | 2.03.2019

Фото: youtube.com

В Екатеринбурге на станции Уктус мужчина погиб под колёсами поезда. Очевидцы сообщают, что погибшему на вид 30-35 лет и шёл он прямо по путям. Об этом сообщают наши коллеги из Е1 со ссылкой на очевидцев.



Инцидент произошёл сегодня ранним утром. Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, от которой скончался на месте. Его личность устанавливается.



В управлении МВД России по УрФО на транспорте уточнили, что мужчина переходил дорогу перед близко идущим поездом. На месте работает следственно-оперативная группа.

