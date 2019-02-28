«Ты теперь для меня на третьем месте»: 80-летняя пенсионерка влюбилась в подопечного Басты и Тимати и три дня подряд ходила на его концерты

23:23 | 1.03.2019

Фото: телеканал ТНТ

80-летняя жительница Екатеринбурга влюбилась в молодого рэпера, подопечного Тимати и Басты в телепроекте «Песни» на канале ТНТ. Хип-хоп исполнитель Даня Niletto вошёл в когорту фаворитов пенсионерки Майи Михайловны.



«Влюбилась в тебя, Даня, что поделать! Раньше для меня Киркоров и Леонтьев только были, а ты теперь на третьем месте!» – признаётся Майя Михайловна.



Как сообщают наши коллеги из «КП-Урал», всю жизнь 80-летняя Майя Черданцева посвятила собаководству. В её квартире до сих пор живут королевский пудель Батон, тойтерьер Катя и чихуа-хуа Стрелка. Несмотря на преклонный возраст, Майя Михайловна полна сил, любит гулять и обожает музыку. На вершине музыкального Олимпа для неё всегда были Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев. Но на днях Майя Михайловна узнала уральского хип-хоп артиста Niletto. Пенсионерка увидела его в торговом центре, где телеканал ТНТ проводил концерт в поддержку нового сезона шоу «Песни».



По информации коллег, концерт длился три дня подряд, и всё это время пенсионерка приезжала, чтобы вновь и вновь видеть своего благоверного. В ходе общения молодого рэпера с бабушкой выяснилось, что у неё дома даже телевизора нет. Поэтому перед отъездом обратно в столицу Даня Niletto и команда телеканала ТНТ подарили Майе Михайловне большой телевизор, благодаря которому хотя бы раз в неделю – по субботам в 20.00 – бабушка будет поддерживать связь с возлюбленным.