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21:55 | 1.03.2019
Фото: Фонд святой Екатерины
В Екатеринбурге открылась тренировочная квартира для приёмных родителей
Модуль представляет собой обычную, на первый взгляд, современную квартиру. На 85 метрах раскинулись большая зала с обеденным столом и уютным диваном, две жилые комнаты и санузел с прихожей – всё, как обычно. Вот только ванная и туалет здесь особенные – они специально предназначены для инвалидов, в том числе колясочников. Модуль располагается прямо в одном из корпусов интерната.
Срок проживания семей в квартире будет определяться индивидуально медико-психолого-педагогической комиссией. Родителям, которые заселятся в модуль, выдадут кнопки вызова, чтобы оперативно связываться со специалистами.
На строительство потребовалось порядка 3 миллионов рублей. Проект реализовывал Фонд святой Екатерины в сотрудничестве с министерством социальной политики Свердловской области.
Помимо того, что в тренировочной квартире будут готовить заботливых родителей для сложных детей, здесь же будет территория адаптации к самостоятельной жизни выпускников детдома. Вести самостоятельный быт они будут под присмотром сотрудников дома-интерната.
На данный момент в семейном устройстве нуждаются 75 из 156 детей Екатеринбургского детского дома-интерната в возрасте от 4 до 18 лет.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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