В Екатеринбурге открылась тренировочная квартира для приёмных родителей

В Екатеринбургском детском доме-интернате на Ляпустина открылась тренировочная квартира для приёмных родителей, готовых к усыновлению и удочерению ребёнка. Как сообщают в областном департаменте информационной политики, в просторном модуле будут роль родителей на себя примерят семьи, пожелавшие взять детей с отклонениями в развитии.Модуль представляет собой обычную, на первый взгляд, современную квартиру. На 85 метрах раскинулись большая зала с обеденным столом и уютным диваном, две жилые комнаты и санузел с прихожей – всё, как обычно. Вот только ванная и туалет здесь особенные – они специально предназначены для инвалидов, в том числе колясочников. Модуль располагается прямо в одном из корпусов интерната.Срок проживания семей в квартире будет определяться индивидуально медико-психолого-педагогической комиссией. Родителям, которые заселятся в модуль, выдадут кнопки вызова, чтобы оперативно связываться со специалистами.На строительство потребовалось порядка 3 миллионов рублей. Проект реализовывал Фонд святой Екатерины в сотрудничестве с министерством социальной политики Свердловской области.Помимо того, что в тренировочной квартире будут готовить заботливых родителей для сложных детей, здесь же будет территория адаптации к самостоятельной жизни выпускников детдома. Вести самостоятельный быт они будут под присмотром сотрудников дома-интерната.На данный момент в семейном устройстве нуждаются 75 из 156 детей Екатеринбургского детского дома-интерната в возрасте от 4 до 18 лет.