Новости дня
17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале
1 По данным МегаФона, писк сезона среди уральских компаний – значок LTE в смартфоне: бизнес-сообщество региона за последние 3 месяца в 1,5 раза увеличило свои интернет-аппетиты и стало еще больше качать на 4G-скоростях. По интернет-трафику на одного абонента в лидерах компании Югры и Ямала, их догоняют сотрудники предприятий Свердловской области.
В последний месяц зимы самым популярным для онлайн-общения стал День всех влюбленных, именно 14 февраля в МегаФоне зафиксировали максимальный интернет-трафик на Урале среди предпринимателей и руководителей компаний.
Еще одно направление, не теряющее актуальность на b2b-рынке, – мобильные звонки. Главные законодатели моды – также представители компаний северных округов – именно они дольше всего общаются по телефону. Следом идут предприниматели из Челябинской и Свердловской областей. Больше всего времени за разговорами бизнесмены региона провели 19 февраля.
В сравнении с зимой 2017-2018, в этом сезоне сотрудники уральского бизнеса «остыли» к SMS-общению – общий поток сообщений снизился на 14%, но в последний месяц зимы связисты зафиксировали яркий тренд: бум текстовых поздравлений в сегменте b2b пришелся на 23 февраля.
«Независимо от того, в какой сфере бизнеса работают наши корпоративные клиенты, базовым предметом их «мобильного гардероба» всегда остается выгодное общение. Чтобы всегда быть в тренде и, главное – не переплачивать за ненужные услуги, рекомендуем подключать тариф-конструктор «Управляй!». В зависимости от ежедневных задач можно собрать свой комплект – нужный объем минут и интернет-трафика, и даже получать кэшбэк – 7% от суммы расходов за предыдущий месяц на лицевой счёт. В качестве дополнительных, но важных аксессуаров, которые уже включены в каждый из этих тарифов: почта, мессенджеры и облачные сервисы», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Урале.
На правах рекламы*
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:49 | 1.03.2019
Губернатор: власти Гремячинска должны сосредоточиться на решении коммунальных вопросов и развитии социалки
19:36 | 1.03.2019
Пермский край и ВЭБ.РФ обсудили сотрудничество в области развития городской инфраструктуры
17:52 | 1.03.2019
Руководство Кургана и ресурсоснабжающие организации сверили часы перед ремонтной кампанией
17:46 | 1.03.2019
Проект маршрутной сети Перми обсудят с жителями двух районов
17:39 | 1.03.2019
Связисты озвучили главные тенденции мобильной моды на Урале
17:05 | 1.03.2019
8 марта в Перми изменится расписание пригородных поездов
16:57 | 1.03.2019
Екатеринбуржец взыскал компенсацию за несостоявшуюся поездку в ОАЭ
16:29 | 1.03.2019
На Урале осудили машиниста и его помощника, из-за которых с рельсов сошел грузовой поезд
16:26 | 1.03.2019
Бывшая сотрудница ГИБДД Заречного предстанет перед судом по обвинению в получении взятки и мошенничестве
16:18 | 1.03.2019
Юным экологам подарили беспилотники для обучения
15:59 | 1.03.2019
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори
15:41 | 1.03.2019
Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»
15:24 | 1.03.2019
В Прикамье жена заплатила штраф за мужа-педофила
14:58 | 1.03.2019
Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду
14:48 | 1.03.2019
В Кургане орудуют мошенники под видом прокуроров
14:45 | 1.03.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала сексуального маньяка
14:45 | 1.03.2019
Пермские каратисты завоевали 22 медали на международных соревнованиях по киокусинкай
14:41 | 1.03.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт
14:32 | 1.03.2019
Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года
13:49 | 1.03.2019
Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями
13:32 | 1.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал иноагента на 300 тысяч рублей
13:15 | 1.03.2019
В Перми наградили лучших работников больницы им. С.Н. Гринберга
12:54 | 1.03.2019
В выходные в Перми продолжится снег
12:28 | 1.03.2019
Екатеринбуржцев просят принять участие в опросе о создании памятника труженикам тыла
12:11 | 1.03.2019
Житель Кургана «заминировал» бар, в который его не пустила охрана