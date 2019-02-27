Свердловский облсуд принял решение по аресту сотрудника УМВД Екатеринбурга

17:01 | 1.03.2019

Судья Свердловского областного суда Маргарита Братанчук оставила без изменения решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сотруднику городского УМВД Дмитрию Изибаеву. Об этом корреспонденту veved.ru рассказали в пресс-службе суда. Таким образом, Изибаев будет находиться в СИЗО до 20 апреля включительно.



Дмитрий Изибаев и Анатолий Диордий были задержаны оперативниками УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД вечером 22 февраля. Им вменяется п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») и по ч.3 ст. 30 ч.6 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки в особо крупном размере»). Анатолию Диордию также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 20 апреля.



Вместе с ними были задержаны еще несколько гражданских лиц, которые в настоящее время находятся под подпиской о невыезде.

