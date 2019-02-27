Новости дня
15:59 | 1.03.2019
фото: cspn-omsk.ru
На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори
Телефоны горячей линии:
Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: (343) 362-87-15;
Центральный Екатеринбургский отдел: (343) 375-77-97, (343) 375-61-82, (343) 278-38-36;
Северный Екатеринбургский отдел: (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8;
Южный Екатеринбургский отдел: (343) 210-93-87, (343) 266-55-15.
Напомним, что в Екатеринбурге официально подтверждено 35 случаев заболевания корью, 28 из них – дети, которые не были вовремя привиты. Всего за период с 2000 по 2015 годы в Свердловской области заболели 20 человек. Вспышки произошли в 2016 (76 заболевших) и в нынешнем, 2019-м, годах.
© «Вечерние Ведомости»
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