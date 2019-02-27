На Среднем Урале запускают горячую линию по профилактике кори

15:59 | 1.03.2019

фото: cspn-omsk.ru

С 4 по 18 марта в Свердловской области будет работать горячая линия по профилактике кори. На вопросы жителей ответят эпидемиологи. Они расскажут о ситуации с заболеваемостью, симптомах, вакцинации.



Телефоны горячей линии:



Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»: (343) 362-87-15;



Центральный Екатеринбургский отдел: (343) 375-77-97, (343) 375-61-82, (343) 278-38-36;



Северный Екатеринбургский отдел: (343) 307-40-77, (34368) 40-44-7, (34369) 46-55-8;



Южный Екатеринбургский отдел: (343) 210-93-87, (343) 266-55-15.



Напомним, что в Екатеринбурге официально подтверждено 35 случаев заболевания корью, 28 из них – дети, которые не были вовремя привиты. Всего за период с 2000 по 2015 годы в Свердловской области заболели 20 человек. Вспышки произошли в 2016 (76 заболевших) и в нынешнем, 2019-м, годах.