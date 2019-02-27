Александр Высокинский продолжает борьбу с «грязьбургом»

15:41 | 1.03.2019

фото: oblgazeta.ru

Сегодня глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел совещание по вопросам уборки улиц. По его словам, до 15-20 марта необходимо вывезти основной объем снега и грязи (речь идет о дорогах, тротуарах, плюс 70 см от тротуара). Кроме того, нужно активизировать уборку за пределами центра города: техника должна дойти до каждой улицы на окраине, подчеркнул мэр.



Возникли проблемы с мойками высокого давления, которые по планам должны выйти на улицы в первой декаде апреля. Оказалось, что конкурсные процедуры начнутся позже запланированного. Александр Высокинский поручил разобраться с причинами заминки.



Также среди проблем – уборка от снега дворов (это зона ответственности управляющих компаний) и внутриквартальных проездов (зона ответственности ДЭУ). Здесь граждане обычно паркуют автомобили, что затрудняют уборку. Сейчас прорабатываются варианты решения этой проблемы. Александр Высокинский пообещал привлекать к ответственности за плохую уборку улиц.



Напомним, что еще осенью прошлого года, когда Высокинский только стал мэром, он заявил о намерении отмыть город от грязи к весне: он предложил вывозить как можно больше снега и с помощью специальных моек высокого давления проводить уборку, начиная от фасадов домов.