Серегей Карякин анонсировал ледовые гонки на Верх-Исетском пруду

14:58 | 1.03.2019

фото: autozhodino.by

Ледовые мотогонки, которые были отменены на прошлой неделе, состоятся в это воскресенье, 3 марта. Изменилась только площадка: вместо Городского пруда это будет Верх-Исетское водохранилище (Большой Конный Переулок, 6). Начало гонок в 11:00.



«Приходите всей семьей, будут гонки, конкурсы, призы, детские квадрики и многое другое», - написал в соцсетях гонщик Сергей Карякин.



Напомним, что призовой фонд соревнований составит 500 тысяч рублей. Дети смогут бесплатно покататься на квадроцикле.



Прошлые гонки не состоялись из-за погоды, которая спровоцировала выход воды на лед.