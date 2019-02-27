Присвоили 47,9 млн рублей: на Урале организатора финансовой пирамиды осудили на три года

14:32 | 1.03.2019

фото: regnum.ru

В Екатеринбурге к трем годам в колонии общего режима приговорен Антон Демин. Доказано, что он вместе с подельником организовали так называемую финансовую пирамиду (ООО «НК «ВИРА»), присвоив себе более 47,9 млн рублей.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, преступления совершались в период с марта 2012 года по ноябрь 2013 года. Злоумышленники изготавливали для физических лиц фиктивные справки 2-НДФЛ и вносили записи в трудовые книжки, после чего эти люди брали кредиты в банках, приносили их мошенникам и получали от них разовое вознаграждение.



Фирма обязывалась сама погашать кредиты, якобы вкладывая деньги в сверхприбыльные проекты. Хотя по факту Демин и его подельник просто присваивали деньги.



С учетом того, что Демин полностью признал вину и сотрудничал со следствием, его дело рассматривалось в особом порядке. Его пособника Евгения Кравцова еще ранее приговорили к шести годам лишения свободы.



Начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых отметил, что выявили и задержали фигурантов уголовного дела полицейские оперативных служб, а расследовали следователи ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.