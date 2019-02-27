На следующей неделе в Екатеринбурге закроют участок улицы Технической

14:08 | 1.03.2019

фото: Яндекс. Карты

С 4 по 25 марта дорожники закроют для проезда участок улицы Технической от дома №96 до улицы Расточной. Ограничение связано с проведением работ по прокладке ливневой канализации.



Объехать перекрытие будет возможно по соседним улицам Кишеневской, Кунарской, Червонной и Расточной.