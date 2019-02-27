Прокуратура и Роспотребнадзор проверят свердловские школы из-за сообщения о компоте с червями

13:49 | 1.03.2019

фото: sovkusom.ru

Прокуратура заинтересовалась информацией, размещенной в социальных сетях, о компоте с червями для учеников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в Каменске-Уральском. Сотрудники надзорного ведомства совместно со специалистами из Роспотребнадзора намерены проверить школы Каменского, Сухоложского и Богдановического районов.



«В ходе мероприятий будут проверено соблюдение требований к хранению продуктов питания, документы, удостоверяющие их качество и безопасность, технология приготовления блюд, а также соблюдение иных санитарно-эпидемиологических требований к организации питания несовершеннолетних обучающихся», - говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.



При наличии оснований прокуратура примет необходимые меры реагирования.