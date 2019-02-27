Екатеринбургского полицейского по делу «крышевателей барыг» оставили под стражей

12:54 | 1.03.2019

Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по Екатеринбургу Анатолий Диордий останется в СИЗО. Такое решение принял сегодня,1 марта, судья Свердловского областного суда Александр Семериков, рассмотрев апелляционную жалобу адвокатов, которые настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест. Полицейский должен был находиться под стражей до 21 апреля, Свердловский облсуд сократил срок пребывания задержанного в СИЗО на один день.



В 15:00 судья Свердловского облсуда Маргарита Братанчук рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения другого екатеринбургского полицейского, Дмитрия Изибаева. Как и Диордию, ему вменяется п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору») и по ч.3 ст. 30 ч.6 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки в особо крупном размере»).



Напомним, что Анатолий Диордий и Дмитрий Изибаев, а также их коллега из УМВД России по Екатеринбургу были задержаны оперативниками УФСБ России по Свердловской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД вечером 22 февраля. Вместе с ними был задержан Евгений Мезенов, представившийся сотрудником фонда «Город без наркотиков». 25 февраля оперативниками УСБ ГУ МВД России по Свердловской области было задержано еще двое гражданских лиц, но они были отпущены под подписку о невыезде.