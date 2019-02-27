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12:28 | 1.03.2019

Екатеринбуржцев просят принять участие в опросе о создании памятника труженикам тыла

В Екатеринбурге к 75-летию Победы в 2020 году планируют создать музей-памятник труженикам тыла. На официальном городском портале проводится опрос жителей.

Инициаторами увековечивания подвига уральцев-тыловиков стали ветеранские общественные организации. Предполагается, что памятник появится на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Комплекс будет состоять из музейной экспозиции, скульптур и стелы.

Напомним, что в 2014 году в парке Уральского государственного педагогического университета установили скульптурную композицию, посвященную подвигу тружеников тыла, фронтовых бригад, детей Великой Отечественной войны.

© «Вечерние Ведомости»

 


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