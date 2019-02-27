На набережной Исети в Екатеринбурге хотят поставить колесо обозрения и статую святой Екатерины

12:08 | 1.03.2019

фото: dev2.nashe.travel

Набережную Исети в Екатеринбурге планируют благоустроить в обе стороны: от Макаровского моста в направлении микрорайона Заречный и от Малышева к ЦКПиО. Как сообщил на встрече с журналистами глава города Александр Высокинский, набережная будет выполнена в граните и чугуне.



По словам мэра, через каждые 300—500 метров набережной появятся точки притяжения. Так, рядом с лодочной станцией планируют установить колесо обозрения, а чуть дальше – статую святой Екатерины.



Также Александр Высокинский заверил, что все проекты будут обсуждаться с жителями.