Сегодня, 1 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с рабочим визитом в Красноярске. Завтра там стартует XXIX Всемирная зимняя универсиада. Вместе с министром спорта России Павлом Колобковым глава Среднего Урала осмотрел спортивную инфраструктуру: Деревню Универсиады, кластер «Сопка», многофункциональный комплекс «Академия биатлона» и другие объекты.«Я стараюсь знакомиться с опытом городов, которые принимают крупные международные мероприятия: это полезно для Екатеринбурга, где каждый год проходят форумы, выставки, спортивные соревнования, международные встречи на очень высоком уровне. Появились новые идеи и задумки. Я в свою очередь рассказал коллегам про наш опыт и наши спортивные объекты», - написал губернатор в своем Instagram.Универсиада продлится до 12 марта. Будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. Свердловскую область представят 11 юношей и девушек.Напомним, что Екатеринбург намерен принять участие в борьбе за проведение летней Универсиады 2023 года.