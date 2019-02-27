В Свердловской области уровень преступности снизился почти на 5%

11:26 | 1.03.2019

В 2018 году уровень преступности в Свердловской области снизился на 4,9%. Тяжких преступлений зафиксировано меньше, чем в 2017 году, на 11,5%, особо тяжких – на 1,8%. При этом значительно возросло число преступлений в отношении несовершеннолетних (рост на 34,1%), а также преступлений с использованием оружия (рост на 6,9%), такие данные в ходе заседания коллегии прокуратуры представил прокурор области Сергей Охлопков.



Отмечается, что в прошлом году, кроме того, были выявлены серьезные нарушения законодательства о государственной и муниципальной службе. Так, 22 должностных лица органов власти уволены в связи с утратой доверия, среди них один депутат Заксобрания региона и 10 депутатов муниципального уровня. Госслужащие, которые не смогли подтвердить свои доходы, лишились имущества на 17,5 млн рублей.