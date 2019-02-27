В Екатеринбурге мужчину, напавшего на пенсионерку, заочно приговорили к пяти годам

10:42 | 1.03.2019

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге к пяти годам в колонии строгого режима приговорен местный житель. Он признан виновным в разбое.



Установлено, что в ноябре 2017 года на улице Бебеля злоумышленник напал на 70-летнюю женщину, похитил у нее сумку и сорвал серьги.



Как отмечают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, приговор вынесен заочно, так как мужчина в назначенное время не явился в суд. Сейчас он объявлен в розыск.