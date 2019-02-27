В 2018 году Уралуправтодор оштрафовал владельцев большегрузов на 6,7 млн рублей

10:27 | 1.03.2019

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В 2018 году сотрудники ФКУ «Уралуправтодор» выявили более 300 большегрузов, передвигавшихся по трассам с нарушением весовых норм. На владельцев наложены штрафы на общую сумму 6,7 млн рублей.



«За 2018 год в суды было направлено 338 требований на общую сумму 6 миллионов 781 тысяча 583 рубля, из которых: в добровольном порядке оплачено требований на сумму 1 миллион 864 тысячи 450 рублей, взыскано по решению суда 4 миллиона 837 тысяч 902 рубля», – рассказала начальник юридического отдела ФКУ «Уралуправтодор» Ольга Медведева.



В пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор» отмечают, что за два месяца 2019 году уже выявлено 97 аналогичных нарушений.