Екатеринбуржец заплатил долги, испугавшись ареста своей Toyota Camry

10:03 | 1.03.2019

фото: capost.media

В Екатеринбурге должника заставили заплатить, арестовав его автомобиль Toyota Camry.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, мужчина имел 61 неоплаченный административный штраф за нарушения ПДД на общую сумму 64 тысячи рублей, долги по налогам и сборам на 80 тысяч рублей, а также штрафы за самовольное занятие земельного участка и другие задолженности. Общая сумма долга – более 350 тысяч рублей.



Так как екатеринбуржец уклонялся от уплаты, в отношении него применили меры принудительного исполнения: ограничили в выезде за рубеж, запретили регистрационные действия в отношении имущества, арестовали автомобиль Toyota Camry. Не пожелав расставаться с машиной, мужчина погасил задолженность в полном объеме.