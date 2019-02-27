Житель Верхней Пышмы, выбросивший щенка с четвертого этажа, приговорен к обязательным работам

09:47 | 1.03.2019

фото: astrakhan.net

К 360 часам обязательных работ приговорен 39-летний житель Верхней Пышмы Алексей Т. Он признан виновным в жестоком обращении с животным, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Вечером 10 февраля 2018 года пьяный мужчина, рассердившись из-за беспорядка, который его щенок по кличке Зверь устроил на кухне, выбросил животное в окно. Упав с высоты четвертого этажа, щенок получил травмы и умер.



Отметим, что Алексей Т. признал свою вину и раскаялся. Приговор пока не вступил в законную силу.