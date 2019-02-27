Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос о возможности снизить плату за вывоз мусора

09:14 | 1.03.2019

фото: ufo.rossiya.media

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона рассмотреть возможность снижения для жителей платы за вывоз мусора, об этом стало известно по итогам встречи губернатора с министром энергетики и ЖКХ региона Николаем Смирновым.



«С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах», - рассказал Смирнов.



Напомним, что с нового года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Транспортировкой и утилизацией отходов должен заниматься региональный оператор.