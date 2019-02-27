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09:14 | 1.03.2019

фото: ufo.rossiya.media

Евгений Куйвашев поручил проработать вопрос о возможности снизить плату за вывоз мусора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству региона рассмотреть возможность снижения для жителей платы за вывоз мусора, об этом стало известно по итогам встречи губернатора с министром энергетики и ЖКХ региона Николаем Смирновым.

«С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос, произведут необходимые расчеты и доложат главе региона о результатах», - рассказал Смирнов.

Напомним, что с нового года в России введена новая система обращения с ТКО («мусорная реформа»), в соответствии с которой плата за вывоз мусора взимается не с квадратного метра жилья, а исходя из нормативов потребления. Транспортировкой и утилизацией отходов должен заниматься региональный оператор.

© «Вечерние Ведомости»

 


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