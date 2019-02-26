Сквозь драки и удаления: «Автомобилист» одержал вторую победу над «Трактором» в Екатеринбурге

21:20 | 28.02.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 28 февраля, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на родной арене обыграл «Трактор» со счётом 4:2. Эта победа стала уже второй для свердловчан. Счёт в серии плей-офф составил 2:0.



Первая же атака «Автомобилиста» оказалась результативной: Андрей Обидит забил гол в челябинские ворота. Однако за несколько секунд до конца первого периода защитник «Трактора» Григорий Желдаков счёт сравнял.



Во втором периоде Найджел Доус реализовал большинство и вывел свою команду вновь в лидеры. После удаления Никиты Трямкина «Автомобилист» остался в меньшинстве. Выхватив шайбу из-под клюшек соперников, Анатолий Голышев вышел «один на один» с челябинским голкипером и забил третий гол.



В финальном игровом отрезке Найджел Доус отправил четвертую шайбу в рамку соперников. Судьи гол не зачли, однако свердловчане не остановились и довели дело до конца: Кучерявенко увеличил счёт до 4:1. За полторы минуты до конца встречи челябинцы пробивают ворота Коваржа - 4:2.



Напомним, следующий матч четвертьфинала Кубка Гагарина у «Автомобилиста» и «Трактора» состоится в субботу, 2 марта, в Челябинске.