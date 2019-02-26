В марте в Екатеринбурге будет запрещено парковаться на четырёх улицах

20:49 | 28.02.2019

Фото: blagoustrojstvo.ru

В марте в уральской столице будет запрещена парковка на четырёх участках улиц, об этом рассказали в пресс-службе администрации Октябрьского района города Екатеринбурга.



Ограничение введено в связи с работами по вывозу снега из города.



Таким образом, 5 марта уборка будет проводиться по улице Тверитина от Мичурина до Луначарского. 6 марта от снега отчистят улицу Большакова от Луначарского до Мичурина. Участок улицы Мичурина от Декабристов до Тверитина очистят от снега 7 марта, а 10 марта снег вывезут с участка улицы Кузнечная от Ленина до Бажова.