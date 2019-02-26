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20:29 | 28.02.2019

Фото: kommersant.ru

В состав районных экспертных советов будут включены журналисты Екатеринбурга

Глава уральской столицы Александр Высокинский включит журналистов в состав экспертных советов районов и города.

Мэрия выберет по три представителя СМИ для совета каждого района. Экспертные советы «СМИ» будут отвечать за информационное сопровождение всех этапов формирования, актуализации и реализации стратегии развития столицы Урала и каждого района города.

Добавим, приём заявок от СМИ стартовал сегодня, 28 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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