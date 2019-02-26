В состав районных экспертных советов будут включены журналисты Екатеринбурга

20:29 | 28.02.2019

Фото: kommersant.ru

Глава уральской столицы Александр Высокинский включит журналистов в состав экспертных советов районов и города.



Мэрия выберет по три представителя СМИ для совета каждого района. Экспертные советы «СМИ» будут отвечать за информационное сопровождение всех этапов формирования, актуализации и реализации стратегии развития столицы Урала и каждого района города.



Добавим, приём заявок от СМИ стартовал сегодня, 28 февраля.