В Екатеринбурге в Академическом построят новые школы

19:32 | 28.02.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В уральской столице в районе Академический построят новые школы, об этом сообщили в пресс-службе Администрации города Екатеринбурга.



Уточняется, что вопросы о строительстве новых учебных заведений обсуждались на совещании Социально-педагогического комплекса «Академический». На встрече присутствовали около 60 человек, в том числе начальник департамента образования Екатерина Сибирцева, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, председатель комитета по строительству Екатеринбурга Николай Сметанин, а также родители детей и директора школ.



Сложность ситуации заключается в том, что основная масса жителей в Академическом – молодые семьи, поэтому в настоящий момент больше всего детей рождается именно в этом районе. Сейчас в Академическом всего 4 школы. По словам Екатерины Сибирцевой, на сегодняшний день в школах есть ещё 129 резервных мест. Однако в МАОУ СОШ № 181 наблюдается дефицит свободных мест, поэтому школе нужен пристрой, который должен быть готов к сентябрю 2020 года. Также до 2021 года планируется построить школу на 1200 мест и ещё несколько школ до 2023 года.



Следует добавить, к 2023 году, с учётом планируемого прироста населения, будет необходимо реализовать более 3500 мест в школах и 1705 мест в дошкольных образовательных организациях для детей.