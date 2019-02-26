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19:26 | 28.02.2019

Фото сайт УВД ЮАО ГУ МУД РФ по Москве

Генерал-майора, который мог возглавить свердловское ГУ МВД, отправили служить в Питер

Начальник УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве Роман Плугин, который рассматривался на должность начальника ГУ МВД России по Свердловской области, назначен начальником Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Соответствующий указ сегодня, 28 февраля, подписал Президент России Владимир Путин.

Ранее обсуждалось, что назначение Романа Плугина на Средний Урал практически состоявшееся событие, но в Кремле решили отправить генерал-майора полиции в северную столицу России.

© «Вечерние Ведомости»

 


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