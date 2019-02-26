В Екатеринбурге ветеранам могут вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте

18:49 | 28.02.2019

Фото: eburg.mk.ru

Ветеранам, проживающим в Екатеринбурге, могут вернуть бесплатный проезд в муниципальном общественном транспорте, с таким предложением на встрече депутатов городской думы с активом городского совета ветеранов выступил депутат Игорь Володин.



По мнению Володина, изыскать такую возможность реально, если решать проблему совместными усилиями, а также при поддержке региональной власти. Следует добавить, что ветераны пожаловались на отсутствие остановочных комплексов в посёлке Мичуринский. Сейчас жителям посёлка приходится ждать транспорт на обочине в грязи.



Также на встрече обсуждались вопросы льготного проезда на пригородных маршрутах, льготы на обслуживание газового оборудования, вопросы о мусорной реформе и нехватку специалистов в больницах.