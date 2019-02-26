В Екатеринбурге перед судом предстанет группа наркокурьеров. В их числе –две молодые девушки

18:40 | 28.02.2019

В Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении группы наркодилеров, состоящей из четырех человек. Среди них 22-летняя Яна, 24-летняя Валерия, 22-летний Игорь и 34-летний Александр. На протяжении 2 лет, как считает следствие, они являлись курьерами интернет-магазина, распространявшего криминальный товар на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей.



«На след предполагаемых наркодилеров оперуполномоченные вышли в июне 2018 года. Изъятие «зелья» проводилось представителями МВД в автомобиле Nissan Qashqai, в квартирах, расположенных на улицах Гоголя, Володарского и Пушкина в Кургане, и Старых Большевиков в Екатеринбурге. Один из членов задержанной группы и ранее был не в ладах с законом, имеет 6 судимостей, в том числе за аналогичные преступления и кражи. Смертельно опасного препарата хватило бы, чтобы обеспечить дозами свыше 15 000 зависимых людей. Вырученные от незаконной продажи средства «предприниматели» тратили на личные нужды. Одна из дам, к примеру, несколько раз нежилась под солнцем в Тайланда», - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Всего было изъято более шести килограммов «синтетики».



Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ расследовали следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. С данным уголовным делом в одно производство соединено еще 6 уголовных дел, возбужденных по фактам покушений на незаконный сбыт наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до двадцати лет лишения свободы.