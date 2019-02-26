Генпрокуратура разберется со свердловскими коммунальщиками

17:42 | 28.02.2019

Фото: пресс-служба Управления Генпрокуратуры по УрФО

Жители Свердловской области пожаловались заместителю Генерального прокурора РФ Юрию Гулягину на бездействие и работу управляющих компаний в ходе личного приема граждан, который прошел накануне в приемной Президента РФ в Уральском федеральном округе.



Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры по УрФО, житель Екатеринбурга выразил несогласие с размером платы за коммунальной услуги. С аналогичной жалобой обратилась женщина, являющаяся опекуном девочки-сироты из Нижнетуринского городского округа.



Для жильца пятиэтажного дома по улице Нагорной в городе Екатеринбурге поводом для обращения на прием послужило бездействие управляющей компании, которая не организовала качественный ремонт крыши здания и своевременную очистку снега с кровли.



По всем поступившим в ходе личного приема жалобам организованы прокурорские проверки.

